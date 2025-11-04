Nazionali, Pedersen convocato dalla Norvegia per le gare con Estonia e Italia

In vista delle ultime due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, il ct della Norvegia Stale Solbakken ha diramato la lista dei convocati. Gli scandinavi affronteranno il 13 novembre l’Estonia di fronte al proprio pubblico e il 16 novembre l’Italia a San Siro. Si tratta di un vero e proprio dominio nel Gruppo I, con sei vittorie in altrettante gare e la qualificazione alla competizione iridata ormai praticamente acquisita. La Norvegia si trova attualmente a tre lunghezze dall’Italia ed è forte anche dello scontro diretto dello scorso 6 giugno, vinto 3-0, che costò la panchina all’ex ct Luciano Spalletti. Per le due sfide, Solbakken ha convocato 24 giocatori, tra cui il terzino del Torino Marcus Pedersen, che finora, nelle qualificazioni ai Mondiali, ha collezionato soltanto 16 minuti di gioco nelle due gare disputate fuori casa con Israele e in casa con l’Italia, ed è reduce da quattro panchine consecutive. Vedremo se riuscirà a ritagliarsi un po’ di spazio.