tor toro Nazionali, sono 13 i convocati del Torino: in due sfideranno l’Italia

nazionali

Nazionali, sono 13 i convocati del Torino: in due sfideranno l’Italia

Ecco quali giocatori del Toro lasciano il Filadelfia in questi giorni per giocare con le proprie nazionali in giro per il mondo
Federico De Milano
Federico De Milano Caporedattore 

Nazionali, sono 13 i convocati del Torino: in due sfideranno l’Italia- immagine 2

Sono tredici i calciatori del Torino convocati in nazionale per questa sosta del campionato di Serie A del mese di novembre. Rispetto all'ultima pausa del mese scorso, rimane ad allenarsi al Filadelfia il portiere Israel che non è al 100% di condizione fisica e così non è stato convocato dall'Uruguay ma ci sono ben tre nomi in più in questo maxi elenco di convocati. Tornano infatti a indossare le divise delle rispettive selezioni tre giocatori che si sono rilanciati con il Toro nelle ultime settimane ovvero Ilic, Ismajli e Vlasic. L'allenatore granata Marco Baroni lavorerà quindi anche senza di loro e dovrà rinunciare a un maxi gruppo di giocatori convocati con un ognuno di essi che giocherà due partite nel corso di questa settimana senza il campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA