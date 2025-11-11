Nazionali, sono 13 i convocati del Torino: in due sfideranno l’Italia

Sono tredici i calciatori del Torino convocati in nazionale per questa sosta del campionato di Serie A del mese di novembre. Rispetto all'ultima pausa del mese scorso, rimane ad allenarsi al Filadelfia il portiere Israel che non è al 100% di condizione fisica e così non è stato convocato dall'Uruguay ma ci sono ben tre nomi in più in questo maxi elenco di convocati. Tornano infatti a indossare le divise delle rispettive selezioni tre giocatori che si sono rilanciati con il Toro nelle ultime settimane ovvero Ilic, Ismajli e Vlasic. L'allenatore granata Marco Baroni lavorerà quindi anche senza di loro e dovrà rinunciare a un maxi gruppo di giocatori convocati con un ognuno di essi che giocherà due partite nel corso di questa settimana senza il campionato.