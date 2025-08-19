Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Nazionali, Vanja lascia il Toro e la Serbia lo chiama. C’è anche Ilic

NAZIONALI

Nazionali, Vanja lascia il Toro e la Serbia lo chiama. C’è anche Ilic

Nazionali, Vanja lascia il Toro e la Serbia lo chiama. C’è anche Ilic - immagine 1
La lista di Stojkovic per gli impegni di settembre: inserito il centrocampista granata
Matteo Curreri

In vista delle imminenti gare di qualificazione ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti contro Lettonia (6 settembre) e Inghilterra (9 settembre), il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei preconvocati per la prossima sosta delle nazionali. Tra i nomi spicca il granata Ivan Ilic e, a sorpresa, l’ex portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, che non veniva convocato dagli Europei 2024. Ora Stojkovic ha scelto di dargli nuovamente una chance dopo la lunga assenza. Di seguito i preconvocati:

Portieri: Petrovic, Milinkovic-Savic, Ilic, Rosic

Difensori: Milenkovic, Pavlovic, Babic, Erakovic, Veljkovic, Simic, Stojic, Terzic, Nedeljkovic

Centrocampisti: Lukic, Maksimovic, Zivkovic, Samardzic, Kostic, Mitrovic, Birmancevic, Ilic, Gudelj, Katai, Racic, Ugresic

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Stulic

Leggi i
commenti
Toro: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA