In vista delle imminenti gare di qualificazione ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti contro Lettonia (6 settembre) e Inghilterra (9 settembre), il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei preconvocati per la prossima sosta delle nazionali. Tra i nomi spicca il granata Ivan Ilic e, a sorpresa, l’ex portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, che non veniva convocato dagli Europei 2024. Ora Stojkovic ha scelto di dargli nuovamente una chance dopo la lunga assenza. Di seguito i preconvocati:
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
NAZIONALI
Nazionali, Vanja lascia il Toro e la Serbia lo chiama. C’è anche Ilic
La lista di Stojkovic per gli impegni di settembre: inserito il centrocampista granata
Portieri: Petrovic, Milinkovic-Savic, Ilic, Rosic
Difensori: Milenkovic, Pavlovic, Babic, Erakovic, Veljkovic, Simic, Stojic, Terzic, Nedeljkovic
Centrocampisti: Lukic, Maksimovic, Zivkovic, Samardzic, Kostic, Mitrovic, Birmancevic, Ilic, Gudelj, Katai, Racic, Ugresic
Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Stulic
© RIPRODUZIONE RISERVATA