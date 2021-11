Nazionali, Venezuela-Perù 1-2: altra sconfitta per Rincon, in campo 90 minuti

La Selezione del centrocampista granata incappa in un’altra gara persa: Rincon titolare per tutto il match

La pausa per le Nazionali di novembre sta per volgere al termine, portando così nuovamente al campionato. Nello specifico, è terminata definitivamente per Tomas Rincon, che ha giocato questa notte con il suo Venezuela, sfidando il Perù di Gianluca Lapadula. La sfida si è conclusa con una vittoria da parte degli avversari per 1-2, con l’ex attaccante del Genoa decisivo nel corso del match. I Vinotinto hanno anche avuto l’opportunità di pareggiare, ma Machis ha fallito un calcio di rigore assegnato nel secondo tempo per un fallo di mano. Quindi si è conclusa con un’altra sconfitta la pausa di novembre per il Venezuela.