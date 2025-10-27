Toro News
Nazionali, Vlasic torna tra i convocati della Croazia

Ritrovata la fiducia di Dalic, il numero 10 granata è pronto per le sfide contro Isole Far Oer e Montenegro
Matteo Curreri

Non saranno sfuggite al ct della Croazia, Zlatko Dalic, le recenti e incoraggianti prestazioni di Nikola Vlasic. Il numero 10 granata, capitano in attesa del completo reintegro di Duvan Zapata, ha riconquistato la Nazionale. Sarà infatti tra i giocatori convocati per le sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali contro le Isole Far Oer, in programma a Rijeka il 14 novembre, e contro il Montenegro, a Podgorica il 17 novembre. Due gare fondamentali per blindare il primo posto nel Girone L, dove attualmente i croati si trovano a quota 16 punti, tre in più della Repubblica Ceca e con una partita in meno. Si tratta di un ritorno tra i convocati per Vlasic, assente nelle due gare di Nations League contro la Francia dello scorso marzo, nelle quali aveva collezionato complessivamente 20 minuti di gioco.

 

