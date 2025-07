Ngonge corre a Prato allo Stelvio. E Zapata commenta: “Questo vola”

Prima mattinata di lavoro per Cyril Ngonge a Prato allo Stelvio. Inizio in palestra, poi campo secondario e test atletici. Le prime impressioni sono state di un giocatore già abbastanza in palla fisicamente, questo si è potuto percepire dalle reazioni dei preparatori che hanno affiancato il trequartista belga appena arrivato dal Napoli nell'arco della sua seduta d'allenamento. Ha girato parecchio intorno al campo facendo serie sui mille metri e ha messo in evidenza una certa gamba e un'ottima forma atletica (fisico tirato a lucido e conformazione da mezzo fondista). In attesa di vederlo in azione con la palla e di vederlo in campo con i compagni queste sono state le primissime impressioni su Ngonge. Bisogna anche aggiungere che Ngonge si è preso i primi applausi dai tifosi granata che si sono assiepati intorno al campo secondario della struttura di Prato allo Stelvio.