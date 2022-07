Nizza-Torino 1-0, chi sale e chi scende: Bayeye si riscatta, Rodriguez tentenna

Si chiude con una sconfitta il precampionato del Torino. I granata non sfigurano contro il Nizza, anzi si rendono protagonisti con più occasioni che hanno fatto presagire a lungo un risultato diverso dall'1-0 in favore dei francesi. Alla fine però viene ripagato il cinismo del Nizza, con la rete decisiva di Stengs al 78'. Nonostante la sconfitta si è visto un Toro capace di imporre il proprio gioco a lunghi tratti, seppur rimaneggiato e con una difesa per due terzi inedita. Vediamo ora quali sono stati i tre giocatori apparsi in crescita durante questo match e quali invece hanno fatto dei passi indietro.