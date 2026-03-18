Norvegia, Pedersen tra i convocati per le amichevoli di marzo

Una giornata di campionato e poi si tornerà alla pausa per le nazionali, lasciata alle spalle a novembre. Saranno due settimane decisive per chi, come l’Italia, dovrà ancora battagliare per un posto ai Mondiali 2026 e, per chi è già qualificato, occasioni utili per testare lo stato dei lavori. Tra le rappresentative già sicure di volare in Messico, Canada e Stati Uniti ce n’è una che gli azzurri conoscono bene: la Norvegia, contro cui — prima con Spalletti e poi con Gattuso — sono arrivate sconfitte sia all’andata sia al ritorno.