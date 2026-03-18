Una giornata di campionato e poi si tornerà alla pausa per le nazionali, lasciata alle spalle a novembre. Saranno due settimane decisive per chi, come l’Italia, dovrà ancora battagliare per un posto ai Mondiali 2026 e, per chi è già qualificato, occasioni utili per testare lo stato dei lavori. Tra le rappresentative già sicure di volare in Messico, Canada e Stati Uniti ce n’è una che gli azzurri conoscono bene: la Norvegia, contro cui — prima con Spalletti e poi con Gattuso — sono arrivate sconfitte sia all’andata sia al ritorno.
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Norvegia, Pedersen tra i convocati per le amichevoli di marzo
Il terzino del Torino chiamato da Solbakken: possibile chance nelle sfide contro Paesi Bassi e Svizzera
La squadra del ct Solbakken sarà impegnata in due amichevoli: il 27 marzo contro i Paesi Bassi e il 31 marzo contro la Svizzera. Nella giornata odierna sono stati diramati i convocati, tra cui figura anche il terzino del Torino Marcus Pedersen. Per lui, appena 16 minuti nelle qualificazioni mondiali. Non una prima scelta per Solbakken, che lo ha schierato dal primo minuto solo recentemente, nell’amichevole del 14 ottobre contro la Nuova Zelanda, per 64 minuti. Pedersen spera naturalmente che queste due gare senza punti in palio possano garantirgli maggiore spazio prima di concludere la stagione con il suo Toro.
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