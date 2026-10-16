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Il problema dei finanziamenti

Il calcio inglese è un'industria da circa 9 miliardi di sterline di ricavi all'anno, ma nemmeno questa ricchezza mette al riparo i club dalle difficoltà finanziarie. Secondo lo State of the Game Report 2026 dell'Independent Football Regulator, il 66% delle società delle prime cinque divisioni non riuscirebbe a sopravvivere oltre 90 giorni senza nuovi finanziamenti dei proprietari. Per il 29%, la liquidità non basterebbe neppure un mese. È il paradosso di un sistema che genera enormi risorse, ma continua a dipendere dal patrimonio degli azionisti. Una questione che riguarda anche il calcio italiano e che porta a riflettere sul Torino e sulla ricerca di formule capaci di sostenere un club senza affidarsi esclusivamente alle disponibilità personali del presidente.

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