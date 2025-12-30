Open Var, Rocchi sul contatto Paleari-Idrissi: “Era rigore e ammonizione”

A tre giorni di distanza dalla sconfitta casalinga del Torino contro il Cagliari per 1-2, dopo l’iniziale vantaggio granata firmato da Vlasic, continua a far discutere l’episodio avvenuto durante il primo tempo del match e che ha coinvolto Alberto Paleari . All’ottavo minuto di gioco, il portiere granata è intervenuto sul cagliaritano Riyad Idrissi , lanciato verso la porta avversaria, travolgendolo dopo aver toccato il pallone con la mano destra. Inizialmente il direttore di gara Daniele Doveri aveva fermato il gioco per una posizione di offside. Successivamente, il controllo della sala Var ha confermato la regolarità dell’azione, conducendo il fischietto all’on field review per un possibile calcio di rigore. "A seguito di revisione, il calciatore del Cagliari non è in fuorigioco, ma il portiere del Torino para il pallone e non commette alcun fallo. Decisione finale: rimessa da parte mia", è stata la comunicazione trasmessa dagli altoparlanti dello Stadio Olimpico Grande Torino, che ha revocato la posizione di fuorigioco e fatto riprendere il gioco con una rimessa.

Rocchi: "Sbagliato il fuorigioco in maniera evidente, non siamo contenti"

Sull’episodio è tornato il designatore CAN A e B Gianluca Rocchi, nel consueto appuntamento con la trasmissione Open Var su Dazn. Il dubbio nasce sulla qualità dello scontro tra Paleari e Idrissi: "Per noi questo è un calcio di rigore da assegnare con ammonizione, perché non ci sono gli estremi per il grave fallo di gioco, altrimenti sarebbe stata anche espulsione". Rocchi ha poi approfondito la sua posizione: "L’immagine del contatto non è stata considerata ed era quella più importante da mostrare all’arbitro. Quella gamba non deve essere in quella posizione. Purtroppo però tutto nasce da un fuorigioco sbagliato in maniera evidente e di questo non siamo contenti. La mancata valutazione finale porta all’errore: per noi è rigore e ammonizione".