Paleari e Che Adams non sono stati perfetti a Napoli. Qualche responsabilità per il primo sul gol in apertura di match, una ghiotta opportunità non sfruttata dal secondo in chiusura di match. Non sono quindi usciti benissimo, come tutto il Torino, dalla trasferta del "Maradona". Eppure restano molto preziosi per il Torino di D'Aversa in questo rush finale. Paleari sta vivendo la miglior stagione della carriera. È vero qualche alto e basso, però per continuità sta facendo un gran lavoro sia a livello di temperamento sia a livello di prestazioni. Del resto anche contro la Lazio era stato decisivo con i suoi interventi. Ha superato nelle gerarchie Franco Israel e si è imposto portiere titolare del Torino in Serie A. Errore a parte a Napoli resta una certezza di questo Torino.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
FOCUS
Paleari e Adams devono riscattarsi: restano imprescindibili per il Toro
Non hanno vissuto la loro miglior partita a Napoli ma sono molto importanti per D'Aversa
Adams è tornato dall'infortunio e ha avuto l'occasione per segnare il pareggio a Napoli. Sarebbe stato uno scalpo clamoroso da parte del Torino per quanto offerto nel corso dell'intera partita. Insieme a Simeone e a Zapata rappresenta un'alternativa in attacco imprescindibile per i granata perché averli tutti e tre a disposizione e in forma sarebbe davvero un bel plus per D'Aversa in vista delle ultime partite. Dunque, la gara di Napoli non cambia il giudizio su entrambi. Con il Napoli i loro errori possono essere digeriti dal Torino, contro il Parma no perché serviranno punti per avvicinare la salvezza e sarà vietato sbagliare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA