Paleari e Adams devono riscattarsi: restano imprescindibili per il Toro

Paleari e Che Adams non sono stati perfetti a Napoli. Qualche responsabilità per il primo sul gol in apertura di match, una ghiotta opportunità non sfruttata dal secondo in chiusura di match. Non sono quindi usciti benissimo, come tutto il Torino, dalla trasferta del "Maradona". Eppure restano molto preziosi per il Torino di D'Aversa in questo rush finale. Paleari sta vivendo la miglior stagione della carriera. È vero qualche alto e basso, però per continuità sta facendo un gran lavoro sia a livello di temperamento sia a livello di prestazioni. Del resto anche contro la Lazio era stato decisivo con i suoi interventi. Ha superato nelle gerarchie Franco Israel e si è imposto portiere titolare del Torino in Serie A. Errore a parte a Napoli resta una certezza di questo Torino.