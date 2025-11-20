Paleari: “La maglia del Toro dà senso di appartenenza. E su Baroni…”

L’assenza di Franco Israel tra i pali del Torino è stata terreno fertile per Alberto Paleari , che ha potuto mostrarsi come portiere di grande affidamento. Dalla partita con il Genoa al derby con la Juventus, il classe 1992 ha offerto prestazioni di alto livello, tanto da aprire un ballottaggio fino a qualche settimana fa tutt’altro che pronosticabile con l’uruguaiano, nel frattempo ristabilitosi. Paleari ha sfruttato l’occasione dopo aver trascorso gran parte della carriera nelle serie minori o da seconda o terza scelta in massima serie, sviluppando anche qualità importanti in termini di leadership nello spogliatoio: “Non è facile essere leader di una squadra anche quando non si gioca. Quando il tuo nome non compare sulla lavagna non è mai facile, ma cerchi di dare sempre il tuo contributo a chi gioca; non sono mai stato uno che mette l’ego davanti. In quei momenti mi sono sempre detto: ‘Oggi non è il tuo turno, ma devi dare il tuo contributo a chi gioca, a chi porta in alto il nome del Toro’”.

Paleari: "La mia parata preferita? Quella su Conceiçao"

I tifosi hanno sicuramente apprezzato la sua ottima prestazione nel derby con la Juventus: “Abbiamo cercato di tenere il derby aperto fino alla fine per poi provare a vincerlo; come reparto sicuramente ci siamo riusciti, abbiamo fatto una prestazione corale”. Una gara, quella dello Stadium, in cui si è reso protagonista di interventi decisivi: “La mia parata preferita è quella su Conceição, su cui non è stato assegnato il calcio d’angolo. Siamo stati tutta la settimana a studiarlo nei dettagli con i preparatori per capire quando sarebbe rientrato sul mancino, quando avrebbe crossato o calciato. Dopo esserci esercitati tanto, il fatto che sia poi successo in partita è qualcosa che ti rimane dentro”. Quello con i bianconeri è stato il sesto risultato utile consecutivo dopo un inizio particolarmente difficile, fin dalla prima giornata, con il ko per 5-0 contro l’Inter: “Quello con l’Inter è stato un risultato che ha fatto tanto rumore — ha affermato — ma posso dire che, per quanto riguarda lo spogliatoio, quella sconfitta ci ha unito. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Da domani dobbiamo spingere molto di più’. Abbiamo capito quali sono stati gli errori e stiamo cercando di non commetterli più”. Ora la testa è al Como, prossimo avversario dei granata dopo la sosta per le nazionali di novembre: “È una squadra con grandissima qualità, cerca di dare ritmo e indirizzare la partita a suo favore. Dovremo riuscire a sfruttare le loro criticità e cercare di far esultare questo bellissimo pubblico”.