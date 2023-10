“Pallone granata”: premiati in Regione Buongiorno e Dellavalle

Serata di premiazioni presso la Sala Trasparenze del Grattacielo della Regione Piemonte. I campioni che hanno fatto la storia del Torino hanno incoronato il migliore giocatore granata del campionato 2022-2023. Il prescelto è stato Alessandro Buongiorno , vice-capitano, difensore centrale vera rivelazione della scorsa annata. Oltre che per le indubbie qualità tecniche e agonistiche, Alessandro Buongiorno è stato scelto per le sue grandi doti umane e per il forte attaccamento ai valori granata dalla giuria presieduta da Claudio Sala e composta da 14 grandi campioni del Torino di diverse generazioni: tra i quali i “Gemelli del Gol” Paolo Pulici e Francesco Graziani; il Giaguaro Luciano Castellini; Gigi Lentini e Bobo Vieri; Silvano Benedetti e Antonino Asta. A premiare Buongiorno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Presenti anche i vertici societari del Torino di oggi: dal presidente Urbano Cairo al responsabile dell'area tecnico Davide Vagnati, che ha parlato a lungo prima della cerimonia con Buongiorno.

Nell’occasione è stato anche designato il vincitore del Trofeo avv. Sergio Cozzolino, attribuito al miglior giocatore, sempre con riferimento al campionato 2022-2023, della Primavera del Torino F.C.: Alessandro Dellavalle, che con la Nazionale Under 19 ha vinto il titolo europeo. Il Pallone Granata è un’iniziativa ideata ed organizzata dall’Associazione Ex Calciatori Granata Ets, che si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Torino. Durante la manifestazione, che ha visto presenti i vertici dell’Associazione Ex Calciatori Granata e la qualificata giuria, Silvano Benedetti ha illustrato le tappe più significative della carriera di Alessandro Buongiorno, che dall’età di 8 anni ha vestito la maglia granata sino all’esordio in serie A a soli 18 anni, e Antonino Asta quella di Alessandro Dellavalle.