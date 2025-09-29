Torna il campionato, torna l'appuntamento con il perché sì, perché no. Tre ragioni per essere positivi e tre ragioni per non esserlo in vista dell'impegno del Torino contro il Parma. L'appuntamento arriva subito dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Pisa. Al "Tardini" si giocherà alle ore 18.30 di stasera, lunedì 29 settembre. Il Torino arriverà forte dell'1 a 0 al Pisa in coppa ma dovrà anche riscattare l'ultima uscita in Serie A, quella nefasta all'Olimpico-Grande Torino contro l'Atalanta (sconfitta per 3 a 0). La classifica dice che il Torino si presenta alla sfida con 4 punti, il Parma con 2 (ancora a secco di vittorie nelle prime 4 giornate).
Il Tema
Parma-Torino, perché sì e perché no: Maripan e Ilic, recuperi pesanti
Tre motivi per essere ottimisti, tre motivi per non esserlo in vista della sfida di oggi, lunedì, alle ore 18.30