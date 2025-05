Pasquale Bruno al corteo: “20 anni di nulla, spero che la tragedia finisca”

"Che questa agonia finisca il prima possibile. Il Toro siamo noi. Il nostro amico è salito da solo a Superga e questo la dice tutta su quello che prova per noi": così Pasquale Bruno durante la marcia dei tifosi granata tra le vie del centro città in vista della salita al colle di Superga. L'ex giocatore granata non ha risparmiato critiche nei confronti della presidenza di Urbano Cairo: “C’è una società che rinnega il passato, ma in questo modo non c’è futuro. Oggi mi sembra di rivivere la notte di Torino-Real Madrid. Spero che questa tragedia finisca: ormai sono 20 anni di nulla” (QUI IL NOSTRO LIVE).