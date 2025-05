LIVE! 4 maggio: c’è Pasquale Bruno alla marcia, tanti cori contro Urbano Cairo

Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità del 76esimo anniversario dalla Tragedia di Superga

Redazione Toro News 4 maggio 2025 (modifica il 4 maggio 2025 | 11:54)

-

11.55 Al Cimitero Monumentale presenta Renato Zaccarelli. Ora sono due i fronti della diretta aperti: uno lungo le vie di Torino con la marcia del popolo granata, l'altro al Cimitero Monumentale per il primo momento solenne della giornata

11.52 Iniziano a radunarsi autorità, parenti e tifosi al Cimitero Monumentale di Torino per la commemorazione alle vittime della strage del 4 maggio 1949. Il momento di preghiera inizierà alle ore 12.00 e verrà celebrato da don Riccardo Robella

11.50 Urbano Cairo è già salito alla lapide di Superga in mattinata insieme al figlio Federico che ha postato una foto su Instagram negli scorsi minuti

11.45 Prosegue il viaggio del corto: ora si trova a metà via Po. Continua a crescere il numero di tifosi al seguito della marcia. "Urbano Cairo vattene" è uno dei cori più gettonati della mattinata nelle vie del centro di Torino

11.42 Presente, come detto in precedenza, Pasquale Bruno: tante foto per lui, osannato dai tifosi del Torino

11.28 Il corteo è in piazza Castello, raggiunta la prima tappa. Continuano incessanti i cori contro la presidenza di Urbano Cairo

11.20 Le prime fonti ufficiali dicono che le presenze alla marcia del popolo granata sono all'incirca 10mila ma il numero è destinato a crescere nel corso della mattinata perché ci sono tanti tifosi assiepati lungo le vie attraversate dal corteo

11.18 Corteo in movimento, siamo in diretta sui nostri profili social grazie agli inviati sul posto di Toro News (QUI IL LINK PER FACEBOOK)

11.00 Presente al corteo anche Pasquale Bruno! Tifosi in delirio per l'ex granata, osannato dalla folla. Molti cori per lui.

10.55 Sui social in tanti stanno rendendo onore alla leggenda del Grande Torino. Tra le prime società che hanno omaggiato gli Invincibili c'è stata la Juventus. Poco fa anche il Manchester United (LEGGI QUI)

10.35 Ha preso il via il corteo! Appuntamento in via Pietro Micca, dopo un lungo preambolo fatto di cori e di passione, ora la marcia entra davvero nel vivo.

10.30 Migliaia di tifosi in strada, diversi gli striscioni che campeggiano: "Fieri di esserlo", "Di padre in figlio", "Non molleremo mai", "Torneranno i tempi d'oro". A guidare la marcia l'animatore principale della Curva Maratona: il toro che di solito sta nella parte bassa della curva dello stadio "Olimpico-Grande Torino".

10.22 Le prime impressioni indicano una marcia davvero molto partecipata, un bel colpo d'occhio con tantissimi tifosi granata di ogni età che sono scesi in piazza e in strada. Da segnalare già in questi primi minuti di marcia tantissimi cori contro il presidente del Torino Urbano Cairo

10.20 La marcia dei tifosi granata è solo il primo appuntamento di una lunga serie in questo 4 maggio: qui il programma di tutte le celebrazioni della tragedia del Grande Torino

10.15 Bandiere, stendardi, qualche fumogeno, tantissimi striscioni: questo il primo colpo d'occhio della marcia dei tifosi granata tra le vie del centro storico di Torino

10.00 Primi cori per le vie del centro di Torino. Un fiume di bandiere granata per la marcia dei tifosi in questo 4 maggio. Il primo coro: "Torino siam solo noi".

Lettrici e lettori di Toro News, benvenute/i alla celebrazione del 76esimo anniversario dalla Tragedia di Superga: seguite qui con noi tutti gli aggiornamenti della giornata grazie ai nostri inviati.