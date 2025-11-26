Pasquale Bruno: “Toro? Società assente, non c’è rispetto per i tifosi”

L'ex difensore granata: "L'unico obiettivo è vendere i migliori per andare avanti"

Matteo Curreri 26 novembre - 15:03

In vista del lunch match di domenica prossima tra Lecce e Torino, valevole per la tredicesima giornata, ha parlato il doppio ex della sfida, Pasquale Bruno. L’amatissimo ex difensore granata, nativo di San Donato di Lecce, ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili dei salentini prima di trasferirsi al Como, poi alla Juventus e infine al Torino, dove ha militato dal 1990 al 1993.

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha offerto un commento sulla situazione di entrambe le squadre. “Il Lecce contro la Lazio ha giocato al di sotto delle sue possibilità, ma comunque sta facendo il suo – ha detto Bruno –. Si sa che dovrà lottare fino in fondo per conquistare la salvezza. Lo meriterebbe un intero popolo, a cui la società ha dato in questi anni la giusta importanza attraverso i fatti”.

Il discorso poi verte sui granata: “Cosa che invece non accade ormai da vent’anni a Torino: la tifoseria è delusa a causa di una società assente, il cui unico obiettivo è vendere i migliori per andare avanti. I tifosi – continua Bruno – stanno collezionando delusioni, l’ultima nel posticipo di lunedì contro il Como. A Torino non c’è rispetto per il popolo granata e per la storia del club”.