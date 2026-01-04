Possesso palla? Il pensiero di Baroni: “Può non avere un’incidenza specifica”

Marco Baroni ha parlato del concetto di possesso palla nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Hellas Verona. La sua è stata un'analisi a 360 gradi di quello che è l'aspetto relativo al mantenimento della sfera nell'arco di una partita. Il suo Torino non spicca in questo, anzi molto spesso è rimasto sotto al 50%. "Il possesso è un dato particolare. Ma in campionato ci sono due squadre che hanno lo stesso possesso: una è prima l'altra è ultima. Alcuni portieri tengono la palla 7 minuti e questo chiaramente va ad incidere molto sul dato finale, che può incidere persino al 25%. Milinkovic-Savic è uno di questi, perché alcuni portieri che hanno un rinvio lungo le squadre non vanno a pressarli e tengono molto la palla tra i piedi. Le partite in cui abbiamo avuto meno possesso alcune le abbiamo vinte. Non c’è nulla di marginale nel calcio, ma a volte non ha un’incidenza specifica" ha spiegato Baroni (LEGGI QUI).