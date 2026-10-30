Cacciamani ai box contro il Frosinone? Quali sono le possibili alternative?

Francesco Di Vico
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Come riportato dall'ANSA gli esami di Alessio Cacciamani hanno riportato una sublussazione alla spalla. Problema provocato a seguito di uno scontro avvenuto durante la partita con il Como di martedì sera, scontro che, però, non aveva obbligato il ragazzo a uscire dal campo. La diagnosi mette a forte rischio la presenza dell'esterno classe 2007 per la trasferta di domenica 1 novembre a Frosinone, delle ore 15:00. In questo momento le alternative in casa Toro sulla fascia sinistra sono due: Patterson, entrato bene contro il Como può in emergenza coprire entrambe le fasce, e Aboukhlal se Abate volesse sceglie un giocatore dalle caratteristiche più simili all'italiano. Si rimane quindi con il fiato sospeso in attesa di aggiornamenti ulteriori sulle condizioni fisiche del ragazzo.

Primavera, Torino-Roma Cacciamani

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