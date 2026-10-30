"Ho fatto investimenti e tenuto chi era richiesto": parla Urbano Cairo (VIDEO)

Come riportato dall'ANSA gli esami di Alessio Cacciamani hanno riportato una sublussazione alla spalla. Problema provocato a seguito di uno scontro avvenuto durante la partita con il Como di martedì sera, scontro che, però, non aveva obbligato il ragazzo a uscire dal campo. La diagnosi mette a forte rischio la presenza dell'esterno classe 2007 per la trasferta di domenica 1 novembre a Frosinone, delle ore 15:00. In questo momento le alternative in casa Toro sulla fascia sinistra sono due: Patterson, entrato bene contro il Como può in emergenza coprire entrambe le fasce, e Aboukhlal se Abate volesse sceglie un giocatore dalle caratteristiche più simili all'italiano. Si rimane quindi con il fiato sospeso in attesa di aggiornamenti ulteriori sulle condizioni fisiche del ragazzo.