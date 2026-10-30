Come sono andati gli appuntamenti dei giocatori granata in prestito in questo turno infrasettimanale? E nel weekend...
Caro Abate, questa volta il tuo Toro ha perso, ma... (VIDEO)
Italia Granata
Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel turno infrasettimanale appena trascorso? Arriva inoltre un nuovo weekend, con molti prestiti granata pronti a tornare in campo, dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero.
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