Provocazione juventina pre-derby: nella notte striscioni sotto la Maratona

Sale la tensione per il Derby della Mole in programma questa sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Nella notte sono stati appesi alcuni striscioni dalle tifoserie organizzate della Juventus. Fuori dai cancelli dello stadio Olimpico Grande Torino è comparso il seguente striscione: "Agguati, infamate, il derby disertate... ma ci affrontate?!" firmato dai Drughi, Viking, Primo Novembre e NAB. Questa provocazione arriva in seguito al comunicato della curva Maratona (QUI i dettagli) in cui c'è stato l'annuncio di non voler sottostare alle imposizioni della società bianconera nel comprare il tagliando, poiché è necessaria l’iscrizione al sito del club. Vista la loro assenza dallo stadio della Juventus, gli Ultras Granata si raduneranno tutti insieme per vedere il derby sotto la Maratona. Ma non solo: sul ponte di Piazza Vittorio in centro a Torino è comparso un altro striscione con la scritta "Granata zecche". Mancano ancora diverse ore al calcio d'inizio, ma il derby sta iniziando già fuori dal campo.