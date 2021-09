Qatar 2022, Capo Verde-Nigeria: Aina titolare per consolidare il primato

Aina in campo con la Nigeria per le qualificazioni a Qatar 2022: per l'esterno granata è pronta una maglia da titolare

Silvio Luciani

Le Super Eagles di Ola Aina tornano in campo per la seconda gara del girone di qualificazione a Qatar 2022. Alle 18:00 all'Estádio Municipal Adérito Sena andrà in scena Capo Verde-Nigeria, gara che vedrà come protagonisti diversi giocatori della Serie A. L'esordio con vittoria (2-0 contro la Liberia) della selezione del ct Gernot Rohr ha consegnato il primato provvisorio nel girone, che andrà consolidato proprio contro Capo Verde, che all'esordio ha pareggiato con la Repubblica Centrafricana.

Per staccare la Liberia, a quota 3 con due partite disputate, il ct Gernot Rohr dovrebbe affidarsi alla miglior formazione a disposizione: per questo Aina dovrebbe essere titolare sull'out di destra prima di salutare la selezione per tornare al Filadelfia a preparare il match contro la Salernitana.