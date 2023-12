Radonjic, il siparietto social sul Christmas Party del Toro

Nella serata di mercoledì 13 dicembre si è tenuto presso la Beretta Lounge del Filadelfia il Christmas Party del Torino. In questo evento per celebrare l'arrivo del Natale erano invitati tutti i calciatori, lo staff tecnico e il quadro dirigenziale della società granata con rispettive famiglie. Per condividere alcune immagini della serata con i tifosi, sulla pagina Instagram ufficiale del club è stato pubblicato un veloce video con delle scene della serata nelle quali però non si vede Nemanja Radonjic. Il calciatore serbo non sta passando un momento semplice perché, a causa di alcuni suoi atteggiamenti, nelle ultime partite non è stato convocato da Juric. il numero 10 del Toro ha commentato su Instagram con molta ironia questo video scrivendo: "Includi anche me, la gente penserà che non ero nemmeno alla cena". Pronta la risposta del social media manager granata che ha scritto: "Ma certo che c'eri Rado, abbiamo le prove: c'è la tua foto sul sito". Simpatico siparietto sui social quindi tra Radonjic e il Torino, in attesa di capire se sarà riuscito a fare pace anche con Juric e potrà tornare tra i convocati per il prossimo match contro l'Empoli.