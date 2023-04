Ricci-Ilic, prosegue il lavoro di Juric: obiettivo aggiungere qualità al Torino

Ivan Juric continua a lavorare su una mediana ad alto tasso di qualità tecnica, quella composta da Samuele Ricci e Ivan Ilic . Insieme l'ex Empoli e l'ex Hellas Verona li abbiamo potuti ammirare soltanto a sprazzi, soprattutto a causa degli infortuni di entrambi: i due hanno giocato l'uno al fianco dell'altro nella mezz'ora finale di Lecce-Torino e nei primi 38' di Torino-Salernitana, prima che Samuele uscisse per un problema ad un polpaccio. A causa di questo, l'ex Empoli è rimasto in panchina per novanta minuti in Lazio-Torino. Ma il tecnico croato crede fortemente nel duo e l'ha confermato martedì 25 aprile al Filadelfia . Di fronte a circa duemila tifosi Juric ha insistito sulla coppia Ricci-Ilic nelle esercitazioni tecnico-tattiche effettuate. Si sta quindi andando nella direzione di una definitiva metamorfosi del centrocampo granata. L'evoluzione è iniziata nel febbraio 2022 dopo l'approdo sotto la Mole di un vero e proprio regista come Ricci; ora a Ricci si può affiancare un altro coetaneo dalle qualità tecniche notevoli, munito di un mancino di primo piano nel panorama del campionato di Serie A. E tra l'altro la carta d'identità strizza l'occhio a entrambi, essendo nati nello stesso anno, il 2001.

Ricci-Ilic per migliorare. Ma l'apporto di Linetty non va trascurato

Gli acciacchi fisici di Ilic a inizio avventura in granata hanno rallentato il lavoro di Juric. Nelle strategie di Juric è infatti assodato che il futuro della mediana del Torino sia di Ricci e di Ilic. Lo stesso tecnico ha voluto fortemente l'arrivo a gennaio del serbo. Questo due di centrocampo saprebbe garantire un tasso di qualità elevatissimo al Torino, ma nello stesso tempo non mancherebbe la quantità; in tal senso Ricci è migliorato notevolmente negli ultimi quattordici mesi, diventando più funzionale anche in match sporchi, quelli che fino allo scorso autunno aveva sempre sofferto. Tutto questo ragionamento su Ricci e Ilic non deve però sminuire il lavoro svolto da Karol Linetty, giocatore che si sta dimostrando più che all'altezza. Anche nell'ultima giornata a Roma con la Lazio il polacco è stato preziosissimo nell'affiancare Ilic e ha sfornato una prestazione di livello. La coppia Ricci-Ilic può quindi rappresentare un margine di miglioramento per il Torino di quest'ultimo scorcio di stagione e soprattutto per quello della prossima annata, ma l'apporto di Linetty non va minimamente trascurato. Il polacco è stato infatti costante nell'arco della stagione e rappresenta più di una semplice alternativa nella cerniera granata.