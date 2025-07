Ritiro Torino, che gioiellino lo Sportzentrum Prad. “Ecco come è nato l’accordo”

Lo Sportzentrum Prad di Prato allo Stelvio, sede scelta dal Torino per il ritiro estivo del 2025, è un vero gioiellino e fa specie che sorga in un piccolo paese di circa 3500 abitanti

Gianluca Sartori Direttore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 20:27)

Due campi di calcio a 11 con misura regolamentare, di cui uno con una tribuna coperta; un campo da calcio a sette che il Torino usa per l’allenamento dei portieri, persino un appezzamento verde che avanza e non viene utilizzato. E poi, anche un campo da beach soccer (o beach volley) e un palazzetto per l’hockey su ghiaccio. Lo Sportzentrum Prad di Prato allo Stelvio, sede scelta dal Torino per il ritiro estivo del 2025, è un vero gioiellino e fa specie che sorga in un piccolo paese di circa 3500 abitanti. “La costruzione risale al periodo successivo al Mondiale di calcio del 1990, quando le risorse economiche derivanti dall’evento furono distribuite anche qui”, racconta Marco Hoffer.

Marco è il presidente della sezione calcio della società polisportiva Prato allo Stelvio. Ha 35 anni ed è il tuttofare di questa struttura, l’uomo che di fatto cura lo Sportzentrum Prad cercando di renderlo perfetto per le esigenze del Torino, che ha dovuto abbandonare Pinzolo a causa di lavori in corso alla struttura trentina. “Sono stato contattato per la prima volta a febbraio – racconta -. Quando la società granata arrivò qui per il primo sopralluogo, il campo era totalmente imbiancato per una nevicata proprio della notte precedente. Ma gli uomini del Toro si sono subito convinti per l’ampiezza degli spazi. Sono tornati una seconda volta ed è nato l’accordo”.

Il contratto dura solo per una stagione, quella attuale. “Ma stiamo cercando di far sì che tutti siano soddisfatti, così che il rapporto possa continuare – racconta Michaela Platzer, la vicesindaca di Prato allo Stelvio -. Per noi ospitare una squadra di Serie A è un’occasione importantissima per farci conoscere. Il nostro territorio è perfetto per le famiglie, con i suoi laghetti e i sentieri per pedoni e ciclisti”. Vicino a lei annuisce Peter Pfeifer, l’assessore allo sport: “Siamo nel cuore della Val Venosta, orgogliosi di vivere qui, affezionatissimi al nostro territorio. E il numero di pernottamenti prenotati dai tifosi del Torino ci rende soddisfatti”.

Il nostro giro per la struttura prosegue, gli spogliatoi sono grandi e accoglienti: “Lo Sportzentrum Prad è cresciuto nel corso degli anni – dice Hofer -. Nel 2023 abbiamo rifatto completamente il campo, che oggi è quasi nuovo. Qui hanno lavorato la Germania Under 21, lo Spezia, ancora prima il Parma, il Siena, il Sassuolo. Ormai abbiamo una certa esperienza. Durante l’anno, a utilizzare la struttura è la nostra prima squadra, che gioca in Terza Categoria. Abbiamo poi un nutrito settore giovanile, con 17 squadre e circa 200 ragazzi”. Le prime impressioni del Torino sono molto positive: vedremo allora quali saranno i feedback dei tifosi. Prato allo Stelvio è lontana cinque ore dal capoluogo piemontese, ma di certo offre tranquillità e una full immersion a tinte granata.