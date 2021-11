Roma-Torino 1-0, le reazioni social: “Ibanez su Singo da codice penale”

I migliori tweet dei tifosi del Torino sulla sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho

Il Toro perde la settima partita su 14 del suo campionato: ancora uno a zero il punteggio in favore della Roma, a cui basta un gol di Abraham al 33' per regolare i granata. Delusione tra i tifosi granata, che comunque non hanno nulla di particolare da rimproverare ai giocatori, che hanno sfoderato un'altra prestazione positiva. Pesa, però, la mancanza di incisività contro le cosiddette sette sorelle. Di seguito i migliori tweet sulla partita del Torino: