Roma-Torino, Gasperini a punteggio pieno: Baroni chiamato a risollevare i granata

Domenica i granata affronteranno un avversario complicato: servirà una prova di coraggio

Enrico Penzo Redattore 9 settembre - 13:58

Domenica 14 settembre alle 12:30 il Torino sarà ospite della Roma in una sfida che si preannuncia ostica per la squadra granata. I giallorossi di Gasperini hanno iniziato la stagione con il piede giusto: due vittorie per 1-0, prima contro il Bologna e poi a Pisa, che valgono il bottino pieno e il quarto posto in classifica. Numeri che fotografano una Roma compatta, concreta e già matura sul piano mentale e tattico.

Come arriva la Roma — Il marchio di fabbrica di Gasperini è già evidente: organizzazione difensiva, capacità di soffrire nei momenti di pressione e colpi individuali che risolvono le partite. Contro il Bologna è stato Wesley a decidere il match, mentre a Pisa la differenza l’ha fatta Soulé, che al minuto 55 ha sbloccato il match. Una squadra che per ora ha dimostrato di non dilagare nel punteggio, ma che concede poco o nulla agli avversari, mantenendo la porta inviolata nelle prime due uscite. Il Toro si trova di fronte un avversario che non solo ha trovato equilibrio, ma che può contare su un’Olimpico pronto a spingere. Per la squadra granata sarà fondamentale mantenere compattezza difensiva e lucidità nelle ripartenze. La Roma tende ad alzare i ritmi nella ripresa, quando Gasperini sfrutta i cambi per aumentare la pressione offensiva: sarà in quei frangenti che il Torino dovrà resistere, provando a colpire nelle transizioni rapide.

Torino, c'è il bisogno di cambiare pagina dopo un avvio complicato — La Roma arriva lanciata e con l’ambizione di confermare la propria solidità; il Torino, invece, dopo un avvio di campionato catastrofico ha bisogno di cambiare ufficialmente direzione. La sfida delle 12:30 non sarà solo un test di resistenza, ma anche una misura della maturità granata: riuscire a portare via punti dall’Olimpico avrebbe un peso specifico enorme per questo avvio di stagione. Dopo la sconfitta a San Siro ed il pareggio incolore contro la Fiorentina i granata devono ancora dire la propria e in un test come quello di domenica servirà coraggio e grinta, che ad oggi sembra essere completamente mancata.