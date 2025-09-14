Roma-Torino, perché sì e perché no: Gasp più avanti di Baroni, difese opposte

Torna l'appuntamento con il perché sì perché no in concomitanza con il ritorno del campionato. Il Torino sarà di scena alle ore 12.30 allo stadio "Olimpico" di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. I granata si presenteranno alla sfida con un solo punto in classifica maturato prima della sosta in casa contro la Fiorentina. Per la Roma 6 punti in classifica grazie ai successi nei primi 180 minuti contro Bologna e Pisa. Tre ragioni per essere ottimisti e tre ragioni per non esserlo in vista della trasferta capitolina.