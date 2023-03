Sacchi ritorna ad arbitrare in A dopo Monza-Inter, con il Torino sono due i precedenti

Sono state rese note le designazioni arbitrali per i match di Serie A valevoli per la 26^ giornata: a dirigere Lecce-Torino sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (QUI TUTTE LE DESIGNAZIONI), il quale ritorna ad arbitrare un incontro di Serie A oltre due mesi dopo l'ultimo, ovvero Monza-Inter dell'8 gennaio, quando, dagli sviluppi di un punizione sull'1-2, il nerazzurro Acerbi segna con un colpo di testa, ma, pochi secondi prima, prima del termine dell'azione, Sacchi fischia erroneamente un fallo in attacco nell'area di rigore del Monza. Di conseguenza, il Var non può intervenire e non è quindi possibile convalidare il gol dell'Inter. Successivamente arriva la beffa, con il Monza che pareggia la gara in pieno recupero. Dopo quell'episodio, il fischietto di Macerata viene fermato e, dopo due gare in Serie B a febbraio, solo in Lecce-Torino potrà tornare ad arbitrare in Serie A.