Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: novità Seck, diversi cambi per Juric

Non mancano le novità nell'undici scelto da Juric per la gara contro la Sampdoria. La sorpresa più grande è rappresentata da Seck, schierato sulla trequarti al fianco di Vlasic. In mezzo al campo si rivede Ricci al fianco di Ilic, in difesa c'è invece Schuurs a fare il braccetto di destra.