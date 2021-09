San Marino-Polonia 1-7, ancora Linetty: è protagonista con gol e assist

Il centrocampista granata gioca 79', va di nuovo in rete e affina il dialogo con Lewandowski

LA PARTITA - I polacchi scendono in campo con il 4-4-2, San Marino invece con il 3-5-2. La Nazionale di Sousa ci mette 4' a passare in vantaggio con Lewandowski che riceve l'invito di Linetty di testa e con il sinistro gonfia la rete. La Polonia prende il controllo del match e si porta sul 3-0 a fine al 21' con Swiderski prima e Lewandowski poi. Al 44' Linetty è ancora protagonista e segna la seconda rete delle sue qualificazioni dopo quella segnata all'Albania. Sfruttando l'assist di Lewandowski, il centrocampista granata arriva al tiro di destro in area e indirizza la palla in rete. Al 48' la reazione di San Marino, con Nanni che si mette in proprio da fuori area e segna il 4-1. Non può bastare però per recuperare lo svantaggio dalla Polonia, che anzi si rifà subito con una tripletta di Buksa in 20'.

LINETTY - Karol Linetty era chiamato a confermare le buone sensazioni della partita contro l'Albania. In quell'occasione il centrocampista granata era partito dalla panchina, ma al suo ingresso era riuscito a segnare il 4-1 definitivo alla diretta concorrente per il secondo posto. Contro San Marino, Linetty ha avuto la sua chance per dimostrare di poter essere un punto fermo per Sousa. E ha superato le aspettative. Le buone notizie per Sousa sono tante, una su tutte il feeling con Lewandowski che ha messo in luce le doti da rifinitore del giocatore granata. Ma anche lo spunto offensivo di Linetty, che ha segnato due reti in due partite. Un'arma in più da sfruttare in un girone in cui tre squadre sgomitano per il secondo posto e ogni gol segnato pesa come un macigno in ottica differenza reti. Linetty è uscito solo al 79', quando la vittoria era ormai ampiamente in cassaforte: certo va tenuto conto il valore non eccelso di San Marino, ma questa finestra di impegni internazionali sta sicuramente facendo bene al centrocampista del Torino.