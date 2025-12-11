Sanabria torna a Torino da ex: “Sarà una partita speciale sul piano emotivo”

Un gol la scorsa domenica, il primo con la maglia della Cremonese. La vittima è il Lecce, battuto per 2-0, che la settimana precedente aveva avuto la meglio sulla sua vecchia squadra. Sanabria ha lasciato Torino per riconnettersi con Davide Nicola, colui che anni fa aveva già insistito per averlo al Torino. “Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui sia a Genova sia a Torino, lo conosco abbastanza bene – ha detto Sanabria –. Ha un carattere positivo, aiuta molto il gruppo, è sempre vicino ai suoi giocatori.” Ora, di fronte al paraguaiano, c’è il suo recente passato: “Sarà una partita speciale sul piano emotivo. Con molti miei ex compagni ho trascorso quasi quattro anni di vita, sarà un piacere ritrovarli”, ha affermato a poche ore dall’incontro.