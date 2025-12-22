Sassuolo-Torino 0-1, la moviola: debutto complicato per Calzavara, sul rigore…

Primo match in Serie A per l'arbitro della sezione di Varese

Andrea Croveri 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 06:32)

Il Torino espugna il Mapei Stadium grazie al calcio di rigore trasformato da Nikola Vlasic, ma la sfida contro il Sassuolo lascia diversi spunti di discussione dal punto di vista arbitrale. Per la gara del 21 dicembre, infatti, si è trattato dell’esordio assoluto in Serie A per Andrea Calzavara, direttore di gara classe 1993 della sezione di Varese, promosso dopo una lunga esperienza in Serie C. Una partita tutt’altro che semplice per il fischietto lombardo, chiamato a gestire numerosi episodi controversi e un clima che con il passare dei minuti si è fatto sempre più teso.

Primo tempo: VAR protagonista e decisioni discutibili — Uno degli episodi più rilevanti e discussi del match arriva già al 22’. Vlasic prende possesso della sfera e calcia trovando Muric che respinge corto, sul pallone si avventa Adams che fallisce clamorosamente il tap-in dopo un contatto con Doig. In un primo momento Calzavara assegna il rigore al Torino e ammonisce il difensore del Sassuolo, ma l’intervento del VAR cambia tutto: dopo l’on field review, l’arbitro individua un fallo precedente di Tameze su Matic e annulla sia il penalty che il cartellino. Restano dubbi e polemiche per la gravità del fallo, che l'arbitro stesso non aveva individuato. I primi cartellini arrivano solo nella parte finale della frazione. Al 32’ Matic viene ammonito per un fallo tattico, mentre al 37’ è l'ex Torino Walukiewicz a finire nella lista dei "cattivi" per un contrasto su Gineitis che appare però regolare: il polacco sembra infatti arrivare prima sul pallone. Questo episodio si rivela ancora più importante se si considera che poco dopo l'ex granata rischia seriamente il secondo giallo per uno sgambetto ai danni di Ismajli, ma l'arbitro sorprendentemente non fischia nemmeno fallo. Anche Matic, già ammonito, commette un intervento duro su Gineitis senza subire ripercussioni. La seconda ammonizione sarebbe stata più giusta rispetto alla prima.

Secondo tempo: rigore giusto — Nella ripresa il metro arbitrale resta permissivo. È tuttavia al 65’ arriva l’episodio decisivo: Doig atterra Simeone in area in modo evidente e falloso. Questa volta non ci sono dubbi, il rigore è netto e Vlasic segna la rete del vantaggio dagli undici metri . Sul finale, tronano i cartellini gialli: al 71’ Ilic viene ammonito per un intervento su Volpato, mentre al 76’ Idzes riceve il giallo per un fallo in ritardo. Il debutto in Serie A di Calzavara non è stato semplice, con qualche sbavatura e imprecisione, anche importante. Se il rigore decisivo assegnato al Torino appare corretto, restano diverse perplessità sulla gestione disciplinare e su alcuni episodi lasciati correre che avrebbero meritato maggiore severità.