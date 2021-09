Sassuolo-Torino 0-1, l’analisi del gol: l’emblema della qualità granata

Dopo diverse azioni nelle quali i granata non erano riusciti a segnare, Pjaca a 7 minuti dalla fine ha realizzato il gol del vantaggio

Ieri sera il Torino è riuscito a vincere in casa del Sassuolo 0-1. Un successo che porta la firma di Marko Pjaca che è entrato a gara in corso e all'82' minuto di gioco è riuscito a gonfiare la rete di Consigli. Si è trattato di un gol che ha scatenato la gioia del tifo granata, nella parte finale di una partita che sembrava stregata vista la quantità di occasioni da gol non concretizzate. Nel nostro format, andiamo ora ad analizzare nel dettaglio l'azione del gol decisivo.

L'azione del gol nasce da un recupero palla nei pressi della linea laterale vicino alle panchina: i granata indemoniati vanno a triplicare la marcatura su Scamacca (Ansaldi, Rodriguez e Bremer). Alla fine è quest'ultimo che esce palla al piede dalla mischia e serve poi Mandragora per andare, notare bene, a sistemarsi a centro area per aspettare un eventuale cross (e si era ancora sullo 0-0).

L'ex centrocampista dell'Udinese non riceve una palla perfetta perché gli rimane un po' lontana e avrebbe dovuto impiegare troppo tempo per stoppare e girarsi. Per questo motivo Mandragora ha un'intuizione geniale che testimonia ancora una volta la qualità di questo giocatore. Il regista napoletano sceglie di servire di prima il taglio di Pjaca che si è mosso molto bene alle spalle della difesa del Sassuolo e in particolare di Harroui (Immagine 2).