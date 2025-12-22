Sassuolo-Torino 0-1, le reazioni social: “Testa all’ultima gara dell’anno”

Il Torino vince una gara difficile contro il Sassuolo a Reggio Emilia. La rete di Vlasic, arrivata su rigore nel corso del secondo tempo, basta e avanza ai granata per ottenere la seconda vittoria consecutiva in stagione. Un risultato importante, dato che allontana ulteriormente il Torino da zone fangose e complicate. C'è anche l'accorcio proprio sul Sassuolo, in una posizione di classifica che permette ai piemontesi di intravedere la luce dell'Europa. Non sono mancati gli interventi social dei giocatori nel post gara come celebrazione per l'importante vittoria.