Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Linetty al posto di Ilic

Le scelte di Dionisi e Juric per il posticipo del lunedì sera

C'è Linetty in mezzo al campo al posto dell'infortunato Ilic. Per il resto la formazione del Toro è quella prevista alla vigilia: in difesa spazio a Gravillon al posto di Djidji, Rodriguez ancora una volta schierato sulla fascia. Sulla trequarti spazio a Vlasic e Radonjic a supporto di Sanabria.