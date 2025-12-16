Saul Coco verso la Coppa d’Africa: “Anche da lontano sarò con il Toro”

Sarà un periodo di prova importante per il Torino dalla partita con il Sassuolo a una data, fino a questo momento, ancora da definire. Per Adam Masina e Saul Coco, infatti, quella contro la Cremonese è stata l’ultima gara in cui sono stati alle dipendenze di Marco Baroni prima della partenza per la Coppa d’Africa, dove rappresenteranno rispettivamente Marocco e Guinea Equatoriale. Il torneo li terrà lontani dal Filadelfia almeno fino al 31 dicembre, giorno in cui si disputerà l’ultima partita della fase a gironi, con una possibile permanenza che potrebbe protrarsi fino alla finale del 18 gennaio.

Oltre alla sfida con i neroverdi, i due difensori salteranno con certezza la gara casalinga contro il Cagliari, ma qualora dovessero approdare alla fase a eliminazione diretta potrebbero non essere disponibili nemmeno per le partite contro Verona, Udinese, Atalanta e per il turno di Coppa Italia contro la Roma. Dopo la sconfitta contro il Milan, Marco Baroni aveva affermato che «la squadra ha le risorse per sopperire alle assenze dovute alle convocazioni di Masina e Coco», e non sembra esserci l’intenzione di cambiare sistema di gioco, come ribadito anche da Gianluca Petrachi durante la conferenza stampa di presentazione. Il tempo darà le sue risposte. Intanto Saul Coco si prepara a questa avventura: la sua Guinea Equatoriale è inserita nel Girone E e affronterà Burkina Faso, Sudan e Algeria. Prima di lasciare temporaneamente Torino, Coco ha utilizzato il proprio profilo Instagram per pubblicare un messaggio e augurare il meglio ai compagni anche durante la sua assenza: «Mi allontano dal Torino per alcune settimane per rappresentare la mia nazionale in Coppa d’Africa – ha scritto –. Auguro il meglio alla squadra per le prossime partite. Anche da lontano continuerò a sentirmi parte di questa squadra. A presto!! Forza Toro».