Scamacca contro Sanabria: sfida nella sfida tra attaccanti molto diversi

Torino-Sassuolo sarà anche Sanabria contro Scamacca: due centravanti a confronto

PASSATO COMUNE - Entrambi hanno un passato a Genova con la maglia rossoblù. Nella stagione 2018/2019 il primo ad arrivare a Genova (in prestito dal Betis) è stato l’attuale centravanti del Torino Antonio Sanabria, quando sulla panchina del Grifone c’era Cesare Prandelli, rimanendo in Liguria fino al termine della stagione 2019/2020: con la maglia rossoblù in totale Tonny ha segnato 9 gol in 39 partite. Gianluca Scamacca invece è arrivato a Genova a ottobre 2020 in prestito dal Sassuolo fino al termine della stagione: il classe 1999 in 26 presenze in campionato ha segnato 8 reti con il Genoa.

TITOLARITÀ - Sia Sanabria che Scamacca si può dire che si siano conquistati il posto da titolare a stagione in corso. Nel Sassuolo Scamacca all’inizio del campionato era solito partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso: Dionisi nel ruolo di centravanti nel 4-2-3-1 alternava Raspadori e Defrel. Attraverso i gol Scamacca si è poi conquistato il posto da titolare e attualmente ha segnato 9 gol in 21 partite. Nel Torino l’attaccante paraguaiano nelle gerarchie partiva dietro a Belotti: poi - a seguito dei diversi problemi fisici del Gallo ed a seguito delle ottime prestazioni - Tonny si è conquistato il posto da titolare. Fino a questo momento il numero 19 granata in 20 presenze ha segnato 4 gol e fatto 2 assist: a differenza di Scamacca che può essere definito come il bomber dei neroverdi, il centravanti paraguaiano ha il merito di far giocare bene il Torino svolgendo soprattutto il “lavoro sporco” e facendo segnare i compagni (lo dimostrano i 2 assist). Ora i due si sfideranno nella cornice del Grande Torino: chi riuscirà ad essere determinante per la propria squadra?