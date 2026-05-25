Sugli scontri che ieri sera hanno anticipato il derby della Mole si è espresso anche l'ex presidente Coni, Giovanni Malagò - oggi membro del Comitato Olimpico Internazionale e candidato a diventare il presidente della Figc - intervenuto al Circolo Canottieri Aniene per il premio USSI. Per lui, le minacce e la presa di posizione dei tifosi non rappresentano un'emergenza per un fatto grammaticalmente tecnico, a cui - forse, a maggior ragione - bisogna fare attenzione: "C'è un po' una contraddizione lessicale, di solito l'emergenza è una cosa occasionale e straordinaria. Qui mi sembra che i fatti si ripetano". Malagò ha commentato gli scontri in modo chiaro: "Ho la rassegna stampa e mi sembra che il coro sia unanime, di critiche e di biasimo, di palese non accettazione. E mi sembra che questo discorso sia un film già visto, determinato da condizioni che porrebbero parte delle tifoserie. Non c'è un giornale, che sia nazionale o locale, che non l'abbia detto. Ma anche i tifosi delle singole squadre non possono che condividere certe riflessioni".