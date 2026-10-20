Un po' di ottimismo sicuramente a Torino ci vuole, soprattutto dopo una vittoria per 0-3 a Parma, finalmente con rete inviolata e finalmente con un po' di gol, e soprattutto in queste giornate autunnali pennellate dal grigiore del meteo. Alla trasmissione 4-3-2-1 questo ottimismo si sente, forse un po' prematuro perché se è vero che il Torino ha trovato una vittoria convincente e preso sei punti in due partite, Udinese e Parma, è altrettanto vero che bisogna ricordarsi che il Torino è al decimo posto con 10 punti. La macchina sta ingranando lentamente e come giusto che sia servono olio e tempo, ma intanto il giornalista sportivo Ricky Buscaglia lancia la propria sentenza sul campionato del Torino, con un pizzico di prudenza che male non fa: "Il Torino starà lì sotto a vedere se qualcuno perde punti nella lotta Europa" ha dichiarato. Insomma, un Toro che deve rimanere saldo e osservare con attenzione gli spostamenti degli altri club. Un Toro che, al momento giusto, deve fare il proprio affondo, ma solo a rischi giusti. Questa visione, può essere considerata ottimista, ma ha senso farla proprio adesso che l'inaugurazione è stata fatta e il campionato sta cominciando a muoversi davvero. Ricky Buscaglia ha detto la sua, ora la domanda viene naturale e va fatta prima che i dadi siano tratti: il Torino dove può arrivare?