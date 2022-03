Senza Praet è un altro Torino: la sua assenza fa capire la sua importanza

L'assenza del belga nell'ultimo mese si sta facendo sentire in seno al Torino: e questo aspetto è importante in vista del riscatto

Andrea Calderoni

L'assenza di Dennis Praet si sente. Il Torino sta patendo l'infortunio del proprio trequartista, uomo che è unico nella rosa granata per la capacità di garantire qualità ma anche quantità come trequartista destro nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Il belga ha giocato l'ultima sua partita il 6 febbraio contro l'Udinese, poi c'è stato il grave infortunio al piede rimediato in allenamento che lo ha costretto all'operazione. Nelle successive quattro gare il Torino ha raccolto due punti sui dodici disponibili. Il periodo peggiore della stagione granata, perciò, sta coincidendo con l'assenza del belga ex Sampdoria. E forse non è un caso.

TANTE CONCAUSE - Il tecnico croato sta sostituendo nelle ultime giornate Praet con un mediano, ovvero Tommaso Pobega: il quale, per quanto si stia adattando con buoni risultati, è un giocatore con caratteristiche diverse. Con lui, in parte, muta il modo di giocare della squadra granata. L'assenza di Praet sposta la responsabilità dell’ultimo passaggio a Brekalo e se il croato è in giornata-no come a Bologna, tutto il Torino ne risente. A rendere più difficile la situazione ci pensa anche la fase notevolmente calante che sta attraversando Marko Pjaca. L'ex Fiorentina non è stato nemmeno impiegato al "Dall'Ara" di Bologna, il che lascia pensare circa la sua condizione fisica e mentale.

RISCATTO - Praet, perciò, manca sotto diversi punti di vista. Come diversi altri elementi in seno al Torino, anche per Praet c'è il tema del riscatto al termine della stagione. Le valutazioni naturalmente sono già partite. Si dovrà capire a cosa porteranno, perchè teoricamente non si può escludere che la società granata possa chiedere uno sconto (avendo come concreto argomento la tendenza a infortunarsi dimostrata dal ragazzo) o semplicemente un rinnovo del prestito. Comunque, anche nell'assenza si può comprendere quanto possa essere prezioso nello scacchiere di una squadra un giocatore. Di sicuro si può dire che il belga è il classico elemento che in una rosa come quella granata ha un peso rilevante. Tutte cose da considerare in vista dell'estate.