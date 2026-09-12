Negli ultimi anni si è discusso tanto sulla presenza dei giocatori stranieri nel nostro calcio. Alcuni hanno trovato in questa enorme quantità uno dei motivi della mancata qualificazione ai Mondiali in Messico, USA e Canada. Una lettura abbastanza semplicistica, dato che i motivi sono molto più radicati nel (non) sistema calcio e che vanno a toccare diversi punti come la poca fiducia nei giovani o la scarsa qualità degli interpreti in generale, che siano italiani o stranieri. In ogni caso il massimo campionato italiano continua ad essere ben visto dai giocatori che arrivano dagli altri tornei e non.

La classifica: Lecce al comando, seguono Venezia e Genoa

Torino, tredicesimo per stranieri in rosa

FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 5: Alessio Cacciamani of Torino in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Stadio Artemio Franchi on September 5, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Come stilato da Transfermarket, il club salentino vanta il maggior numero di stranieri in rosa, 31. Impressionante anche il numero di nazionali rappresentate, ben 25. A ruota seguono Venezia e Genoa. I lagunari nella propria squadra hanno 28 elementi non italiani, con 21 nazionali coinvolte. Completa il tridente il Grifone: 23 stranieri in rosa, 16 le nazionali rappresentate. Finisce invece il Sassuolo made in Italy: gli emiliani, che per tanto tempo hanno prodotto giocatori azzurri, hanno 22 stranieri, che rappresentano 20 nazionali.

Il Torino si piazza al tredicesimo posto in questa speciale classifica. Negli ultimi anni sono cresciuti gli italiani nella rosa granata, quest'anno presenti in buon numero. Mascardi, Comuzzo, Casadei. Cacciamani, Oristanio, Luongo, Fortino, Biraghi e Pellegri vanno a formare il blocco azzurro. L'estremo difensore ha iniziato da titolare in attesa di Perri, mentre Comuzzo, Casadei, Cacciamani e Fortini sono titolari nello scacchiere di Abate. Oristanio ha trovato i primi minuti da titolare contro il Monza in Coppa Italia, colpendo il palo. Luongo attende la sua occasione, ma è ben tenuto in considerazione. Gli ultimi due sono rimasti per mancanza di offerte. Gli stranieri in maglia granata sono sedici, con 18 nazionali coinvolte. Solo Inter, Monza, Roma, Napoli. Fiorentina, Frosinone e Atalanta ne hanno di meno.