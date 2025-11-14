Serie A, il Torino tra le squadre con più infortunati: la classifica

In questo inizio di stagione molte squadre hanno avuto perdite importanti a causa dei tanti infortuni muscolari. Nella classifica delle squadre con più infortuni redatta da gazzetta.it - quando siamo arrivati all'undicesima di Serie A 2025/26 - figurano in vetta Napoli (11) e Atalanta (10), ma tra le più colpite ci sono anche squadre che non partecipano alle coppe. Infatti, tra le squadre più colpite spiccano anche Genoa (8), Lazio (8), Milan (8) ma anche il Torino (6). Con l'infortunio del Cholito Simeone al retto femorale della coscia sinistrarimediato durante un allenamento al Filadelfia, sale a sei il totale degli infortuni in casa granata di cui però due sono arrivati ad agosto: la distrazione dell'ileopsoas per Njie e la lesione del semimembranoso per Ismajli. Il difensore albanese ha avuto anche problemi al semitendinoso ad ottobre. Completano il quadro il risentimento ai flessori di Aboukhlal, l'interessamento distrattivo dell'adduttore per Nkounkou e come già anticipato il recente infortunio di Simeone. Inoltre, come il Torino anche la Juventus e il Pisa hanno avuto sei infortuni mentre appena sopra il Toro ci sono Cagliari e Sassuolo (7). Seguono poi Hellas Verona, Cremonese, Roma, Inter, Como e Parma a quota 4 giocatori ai box e, infine, chiudono la classifica Lecce (3) e Fiorentina (2).