Serie A, la classifica: la Roma vince a Udine e vola 30 punti, il Toro rimane 10º

Si è conclusa l'ultima gara della domenica, avvenuta tra Lazio e Fiorentina. Il match ha visto la Viola imporsi per 2-1 e raggiungere il sesto posto. Prima di loro si sono affrontate Milan e Parma, in una partita vinta dai rossoneri per 3-2. Successivamente si è svolta Udinese-Roma, terminata con il successo dei giallorossi e al seguito Inter-Lecce, con la squadra di Inzaghi che ha vinto 4-0. A seguire la classifica aggiornata e gli esiti degli incontri disputati fino ad ora.