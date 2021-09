Serie A, la classifica: sorpasso del Torino sulla Juventus

La situazione in campionato dei granata e i verdetti della terza giornata di campionato

Con la vittoria per 4-0 sulla Salernitana, il Torino conquista i primi tre punti in campionatoe la prima vittoria sotto la gestione di Ivan Juric. Ma non solo. Guardando ai risultati di ieri, e in particolare alla sconfitta della Juventus sul Napoli, i granata sorpassano proprio i cugini bianconeri in classifica, portandosi a +2.