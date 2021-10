Serie A, la classifica: Torino di nuovo a sinistra, un punto dietro la Juventus

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito alle partite di questo sabato in cui si è giocato parte del turno 11

Federico De Milano

Il Torino contro la Sampdoria riesce a raccogliere 3 punti importanti che portano i granata al decimo posto con 14 punti. I blucerchiati invece restano fermi a 9 punti. Questo successo del Toro di Juric porta la sua squadra a un solo punto di distanza dalla Juventus che oggi ha perso sul campo del Verona. La squadra di Tudor ha vinto 2-1 e si è portata a 15 punti. Alle 15 c'è stato il pareggio 2-2 tra Atalanta e Lazio: i bergamaschi si portano a 19 punti, uno in meno per la squadra di Sarri.

