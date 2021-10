Serie A, la classifica: Torino scavalcato dalla Juventus dopo il ko nel derby

Come si ridisegna la classifica del campionato italiano al termine degli anticipi del sabato della settima giornata

Il Torino perde il derby con la Juventus, cadendo in casa per 1-0, dopo aver cercato di resistere e di far ricorso alle ultime riserve di energia. Il gol di Locatelli nel finale assegna i tre punti ai bianconeri, che scalvano così i cugini in classifica proprio dopo averli battuti nel derby. Attualmente il Torino è ancora in top 10 in campionato a quota 8 punti, i bianconeri ora sono ottavi a 11. Nell'altro match di giornata la Salernitana guadagna la prima vittoria, vincendo 1-0 contro il Genoa. 3 punti valsi un altro soprasso, quello al Cagliari ora fanalino di coda della Serie A.