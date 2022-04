Serie A, la classifica: Torino sempre undicesimo, Inter a soli 2 punti dal Milan

Come cambiano gli equilibri della classifica di Serie A al termine della 32esima giornata

Il Torino porta a casa un punto in una sfida molto combattuta contro il Milan. I granata fermano la capolista, ora ha solo più due lunghezze di vantaggio su Inter e Napoli, con i nerazzurri che hanno una partita in mano e virtualmente potrebbero quindi sorpassare il Diavolo. Il Torino invece resta undicesimo in graduatoria, a 6 punti dal Verona con una gara in meno rispetto agli scaligeri.