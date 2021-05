Serie A, la corsa salvezza: sei squadre in lotta, i calendari a confronto

Si conclude la 34ª giornata di Serie A, e mancano soltanto più quattro gare al termine della stagione (5 per il Torino, che dovrà recuperare il match contro la Lazio il 18 maggio). La giornata chiusa con Torino-Parma, come era prevedibile, ha sorriso al Torino che ha sfruttato il turno favorevole vincendo contro gli emiliani (retrocessi matematicamente come il Crotone). Nessuna delle altre concorrenti ha vinto e i granata hanno quindi rosicchiato punti a tutte collocandosi a 34 punti. Un risultato inaspettato è stato però il pareggio del Cagliari a Napoli: i sardi hanno messo la testa avanti con un punto in più (32) rispetto al Benevento (31), che ha perso in casa del Milan e ora è terzultimo da solo. La prossima giornata metterà di fronte proprio Cagliari e Benevento. Mettiamo quindi a confronto i calendari delle sei squadre che giocano per evitare il terzultimo posto che porta in B.