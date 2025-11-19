L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Il match di lunedì sera tra Torino e Como, in programma al Grande Torino, sarà diretto da Bonacina della sezione di Bergamo. Ad assisterlo saranno Moro e Galimberti, mentre il quarto ufficiale sarà Manganiello . In sala VAR opererà Prontera, coadiuvato da Paterna in qualità di A.V.A.R.
Serie A, le designazioni arbitrali: Bonacina dirigerà Torino-Como
Le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A—
CAGLIARI – GENOA Sabato 22/11 h. 15.00
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
UDINESE – BOLOGNA Sabato 22/11 h. 15.00
SACCHI J.L.
LO CICERO – ZEZZA
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – PARMA h. 12.30
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
CREMONESE – ROMA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ABISSO
LAZIO – LECCE h. 18.00
ARENA
MASTRODONATO – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
INTER – MILAN h. 20.45
SOZZA (foto)
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – COMO Lunedì 24/11 h. 18.30
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
SASSUOLO – PISA Lunedì 24/11 h. 20.45
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: AURELIANO
