Serie A, le designazioni arbitrali: Bonacina dirigerà Torino-Como

Le designazioni arbitrali per la 12ª giornata di Serie A
Enrico Penzo
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Il match di lunedì sera tra Torino e Como, in programma al Grande Torino, sarà diretto da Bonacina della sezione di Bergamo. Ad assisterlo saranno  Moro e Galimberti, mentre il quarto ufficiale sarà Manganiello . In sala VAR opererà Prontera, coadiuvato da Paterna in qualità di A.V.A.R.

Le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A

—  

CAGLIARI – GENOA     Sabato 22/11 h. 15.00

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV:      MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:      PICCININI

 

UDINESE – BOLOGNA    Sabato 22/11 h. 15.00

SACCHI J.L.

LO CICERO – ZEZZA

IV:      CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SERRA

 

FIORENTINA – JUVENTUS    Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV:       MARCHETTI

VAR:      GUIDA

AVAR:       FABBRI

 

NAPOLI – ATALANTA     Sabato 22/11 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:     RAPUANO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

 

H. VERONA – PARMA    h. 12.30

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:    GUIDA

 

CREMONESE – ROMA    h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      ABISSO

 

LAZIO – LECCE    h. 18.00

ARENA

MASTRODONATO – LUCIANI

IV:     MARINELLI

VAR:     SERRA

AVAR:     PICCININI

 

INTER – MILAN     h. 20.45

SOZZA (foto)

PERETTI – COLAROSSI

IV:     MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DI PAOLO

 

TORINO – COMO     Lunedì 24/11 h. 18.30

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      PRONTERA

AVAR:      PATERNA

 

SASSUOLO – PISA    Lunedì 24/11 h. 20.45

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV:     FELICIANI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      AURELIANO

